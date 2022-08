Lyt til artiklen

NASAs James Webb-rumteleskop fortsætter med at gøre nye opdagelser.

Senest har rumteleskopet taget nogle af de klareste billeder af 'De kosmiske klipper' af Carina-tågen, og nu har det fundet noget helt nyt i ydre rum.

James Webb-rumteleskop har nemlig fanget det første klare bevis på kuldioxid i atmosfæren på en exoplanet, som er en planet uden for vores solsystem. Det skriver CNN på baggrund af pressemeddelelse fra NASA.

Exoplaneten, WASP-39b, er en varm gasgigant, der kredser om en sollignende stjerne, der er 700 lysår fra Jorden.

Holdet foretog kuldioxidobservationen ved hjælp af teleskopets nær-infrarøde spektrograf – et af Webbs fire videnskabelige instrumenter.

At forstå den atmosfæriske sammensætning af planeter som WASP-39b er afgørende for at kende planetens oprindelse, og hvordan den har udviklet sig.

Webb-teleskop blev opsendt juledag 2021 mod dets nuværende kredsløb 1,5 millioner kilometer fra Jorden.

Ved at observere universet med længere bølgelængder af lys end andre rumteleskoper bruger, kan Webb studere universets begyndelse, spotte uopdagede formationer blandt de første galakser og kigge ind i støvskyer, hvor stjerner og planetsystemer i øjeblikket dannes.