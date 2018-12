700 betjente er aktiveret i eftersøgningen af en mistænkt 29-årig mand efter skudangreb i Strasbourg.

Sikkerhedsstyrker forsøger fortsat at fange den mand, der er mistænkt for at stå bag skyderiet i den franske by Strasbourg tirsdag aften.

En talsmand fra den franske regering Benjamin Griveaux fortalte til CNews, at flere end 700 betjente er involveret i jagten på den 29-årige, skriver AP.

Tidligere har politiet offentliggjort et billede af den mistænkte, men han er fortsat på fri fod to dage efter, at skyderiet fandt sted.

Anklagemyndigheden i Paris meddeler torsdag, at en tredje person er død som følge skudangrebet i Strasbourg, skriver Reuters.

Det er tidligere blevet meldt ud, at to personer omkom under angrebet, og at en person var erklæret hjernedød.

Manden åbnede ild på et julemarked i centrum af Strasbourg omkring klokken otte tirsdag aften. Politiet udvekslede undervejs skud med gerningsmanden, som dog fortsat er på fri fod.

Den mistænkte har været i myndighedernes søgelys gennem længere tid. Vurderingen lød, at han var en trussel mod den offentlige sikkerhed.

Desuden er han på overvågningslisten over mulige ekstremister.

Regeringen har sat systemet i gang i forsøget på at få fat i gerningsmanden både død eller i live, oplyser talsmanden.

Efter skyderiet er der også blevet indsat 1900 ekstra soldater rundt omkring i landet, der patruljerer gaderne og sikrer tætbefolkede steder.

Benjamin Griveaux opfordrede også protestbevægelsen "De Gule Veste", der har demonstreret i landet de seneste uger, til lade være med at gå på gaden.

/ritzau/