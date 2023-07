»Langt over forventningerne.«

Sådan lyder det fra chefen selv, Mark Zuckerberg, efter Meta lancerede Threads i 100 lande torsdag.

Firmaet oplyser, at der siden da er blevet oprettet 70 millioner brugere på under 48 timer.

'Threads' er en direkte og åbenlys konkurrent til Twitter, der har været gennem en stormfuld periode, siden Elon Musk købte det sociale medier for over 400 milliarder kroner.

Det handler om primært tekstbeskeder i små tråde - deraf navnet 'Threads' - med mulighed for at like, kommentere og 'retweete'.

Ja, det lyder velkendt, og Elon Musk og Twitter har da ifølge The Guardian også set sig sure.

I et brev til Mark Zuckerberg truer en advokat på vegne af Elon Musk med et søgsmål på grund af påståede overtrædelser af intellektuelle rettigheder.

Threads er endnu ikke tilgængeligt i Danmark og resten af EU, og det er der en særlig grund til.

Det handler om »kompleksiteter med at overholde nogle af de love, der træder i kraft næste år,« som Instagrams administrerende direktør, Adam Mosseri, fortalte til techmediet The Verge.

Og som brugere på sociale medier gør opmærksom på, skal man også tage de 70 millioner nye brugere med et gran salt. Det for længst hedengange sociale medie Google Plus imponerede også med en masse brugere på kort tid, men floppede fælt alligevel.

'Threads' er vævet sammen med Instagram, og det kræver en Instagram-bruger at logge ind, og man kan overføre sine kontakter fra Instagram direkte til Threads.