Den igangværende coronavirus-pandemi har tvunget den amerikanske delstat Georgia til at lave midlertidigt om på en lov, der er 70 år gammel – og rettet mod Klu Klux Klan.

Den nuværende guvernør for Georgia, Brian Kemp, har underskrevet en midlertidig lov, der suspenderer loven fra 1951. Den lov gør det ulovligt at bruge maske for at sløre ens identitet, mens du opholder dig på et offentligt areal. Loven blev dengang vedtaget for at bekæmpe klanen.

De nye midlertidige lov skal gøre det muligt for statens indbyggere at bære ansigtsmasker under den igangværende coronavirus-pandemi. Uden at komme i konflikt med den gamle lov. Det skriver New York Post.

'Jeg har underskrevet loven for at gøre det muligt for alle folk i staten at bære masker offentligt for at stoppe spredningen af covid-19 uden at skulle frygte en retssag,' tweetede Brian Kemp.

Som republikaner har Kemp haft støtte fra hele salen, da antallet af coronavirussmittede i Georgia er fortsat med at vokse. I midten af april har staten haft næsten 15.000 smittede og over 550 døde.