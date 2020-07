Mord er næsten hverdagskost i Florida, USA, men det er ikke hver dag, det går ud over en kun syvårig pige.

Hun blev først erklæret hjernedød efter et skyderi i byen Miami, som også efterlod en baby og to voksne såret, men er nu død.

Pigen blev ramt i baghovedet sent lørdag aften, da en pistolbevæbnet mand affyrede over 12 skud mod personer, der var ved at stige ud af en bil, rapporterer Miami Herald.

Pigen er Alana Washington, og mandag blev det besluttet at slukke for maskinen, der holdt hende i live, på Jackson Memorial Hospital..

SEEKING INFORMATION: On 7/25/2020, Alana Washington was critically injured in the area of NW 51 Street and NW 29 Avenue. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/0osHs7oVQy — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 27, 2020

To voksne og en dreng på 16 måneder blev også skudt ved episoden, oplyser politiet til avisen.

Drengen blev ramt i låret og er indlagt på et lokalt hospital, hvor hans tilstand beskrives som stabil. De to voksne, en kvinde på 23 år og en mand på 19, er indlagt og er i stabil tilstand på samme hospital.

Et vidne til skyderiet fortæller, at hun hørte omkring 15 skud blive affyret, før hun hjalp de fire sårede naboer, indtil lægerne ankom. Det skriver New York Post.

»Jeg så ofrene ligge på jorden og løb derover for at hjælpe,« fortalte hun. »Jeg prøvede bare at stoppe blodet.«

Just informed of a drive-by shooting in northern Miami-Dade, in which a baby & child where shot, among others. This type of indiscriminate violence is unconscionable & we as a community cannot become callous to it. (1 of 2)... — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) July 26, 2020

Anklageren i Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, oplyser, at folk fra hendes kontor ankom til gerningsstedet for at indsamle beviser, som kan føre til, at den eller de ansvarlige kan blive anholdt.

»Hvis I ved noget om skyderiet, så fortæl os det,« opfordrer Katherine Fernandez Rundle.

Der er udsat en dusør på 10.000 dollar af politiet i Miami-Dade.