Politiet leder i øjeblikket efter en mand, der er mistænkt for at have bortført en syvårig pige onsdag eftermiddag.

Her skulle han angiveligt have taget hende med ind i en skov i Greater Manchester.

Det skriver Sky News.

I den forbindelse har politiet nu udsendt to billeder af en mand, som de akut vil tale med. Det første blev taget få øjeblikke efter den rapporterede bortførelse, og det andet er fra omkring 30 minutter senere, sagde politiet.

Foto: Greater Manchester Police Vis mere Foto: Greater Manchester Police

Den 7-årige pige er blevet genforenet med sin familie, men betjente leder ihærdigt efter manden.

Billederne viser manden på Gainsborough Road på vej mod The Snipe omkring 30 minutter efter hændelsen.

Politiet blev alarmeret om hændelsen i byen Droyldsen klokken 16.00 dansk tid.

B.T. følger sagen.