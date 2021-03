En dreng på 7 år er blevet sigtet for voldtægt i delstaten New York i USA, ifølge en rapport.

Drengen, der bor i Brasher Falls nær den canadiske grænse, er blevet anholdt af politiet i forbindelse med sagen, der skulle være sket på Thanksgiving, 26. november 2020, ifølge den lokale tv-station WWNY.

Drengen er blevet sigtet for voldtægt den 23. marts 2021, siger CBS-stationen.

Han er blevet løsladt og vil komme for retten ved det, de i USA kalder en Family Court (familieretten, red.)

En advokat, som behandler unge forbrydere, fortæller tv-stationen at situationen er 'absurd'.

»Det skulle ikke kunne ske, at en 7-årig … Jeg tror ikke engang, at du kan forestille dig, hvad du laver, når du er 7 år gammel,« siger Anthony Martone til tv-stationen.

»De skal bevise, at han faktisk fysisk begik den forbrydelse. Hvilket for mig at se er næsten en umulighed.«

Anthony Martone siger, at drengen bliver sigtet som en ungdomsforbryder.

Men en lov, der er på vej i staten New Yorks hovedstad Albany, vil ændre reglen fra 7 år til 12 år for fremtidige forbrydelser.