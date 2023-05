En amerikansk mand døde mandag i forsøget på at nå toppen af Mount Everest.

Det skriver flere amerikanske medier på baggrund af oplysninger fra International Moutain Guides (IMG), som arrangerer den tur, den afdøde var en del af.

Dødsfaldet er det første i dette års bjergbestigersæson på Verdens Tag.

Ifølge NBC News har den amerikanske ambassade i Nepal bekræftet, at der er tale om den pensionerede læge Jonathan Sugarman.

Af uvisse årsager blev den 69-årige Sugarman tilsyneladende dårlig under et ophold i lejr 2.

Lejren ligger i 6400 meters højde og er et sted, klatrerne bruger til at akklimatisere eller venter på godt vejr, inden de for alvor begynder turen mod toppen.

»Vi kan bekræfte, at hændelsen ikke er et resultat af en klatreulykke eller forhold på klatreruten, som kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for andre på fjeldet. De andre i IMGs klatregruppe har det, som man kan forvente givet omstændighederne,« lyder det i en pressemeddelelse fra selskabet.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nærmere oplysninger om årsagen til dødsfaldet.