68 store katte er blevet beslaglagt fra en dyrepark, der var med i serien Tiger King på Netflix.

Løver, og hybrider af løver/tigre, og en jaguar er alle blevet beslaglagt fra parken i Thackerville i Oklahoma, fordi der var mistanke om, at dyrene ikke blev passet ordentligt.

Det fremgår af en udtalelse fra det amerikanske justitsministerium.

Dyrene tilhørte Jeffrey Lowe og hans kone Lauren. De var begge med i tv-serien sammen med Joe Exotic og Carole Baskin. Det skriver Sky News.

Jeffrey Lowe fik i juni sidste år besked på at overdrage ejerskabet af dyreparken, der var med i serien Tiger King. Foto: Netflix

Indehaverne blev beskyldt for inhuman behandling af dyrene i en civil klage fra november sidste år.

Og selve parken er blevet inspiceret tre gange siden december 2020, oplyste justitsministeriet i en udtalelse torsdag i denne uge.

Ved en høring i retten i sidste uge fandt dommeren, at de to udviste foragt for retten. Det gjorde de ved ikke at følge rettens ordre om at hyre en kvalificeret dyrlæge og lave et program, så de store rovdyr kan holdes sunde.

Nu prøver justitsministeriet at finde et hjem til de store dyr. Et hjem, hvor de kan blive passet på den rigtige måde, i stedet for at blive udnyttet.

Et billede fra den zoologiske have, der optræder i serien Tiger King. Foto: Netflix

I juni sidste år blev Jeffrey Lowe beordret til at overdrage ejerskabet af GW Exotic Animal Park i Oklahoma til hans medstjerne i Tiger King-serien Carole Baskin.

To måneder efter var parken lukket og slukket og alle dyrene overflyttet til parken i Thackerville.

Joe Exotic afsoner en straf på 22 års fængsel for hans rolle i et mordkomplot.