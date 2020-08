Efter at have prøvet at få børn i 42 år er det endelig lykkedes en 68-årig afrikansk kvinde og hendes ægtemand at blive forældre til et par tvillinger.

Det skriver Lagos University Teaching Hospital på Twitter.

14. april i år fødte den 68-årige Margarett Adenuga tvillingerne, som består af en pige og en dreng. Det sker, efter at hun har været i gennem et fertilitetsforløb.

Hun fik et kejsersnit, da hun var 37 uger henne, og ifølge Lagos University Teaching Hospital har både mor og børn det godt.

Great news amidst the COVID19 Pandemic:



LUTH SUCCESSFULLY DELIVERED A 68-YEAR OLD FIRST TIME MOTHER OF A TWIN#FirstTimeParent #FirstTimeInAfrica #LUTH pic.twitter.com/A8bK8uNhQM — LUTH (@LUTHofficial) April 19, 2020

Fertilitetsbehandlingen blev foretaget på et andet hospital, men efter kvinden blev gravid, blev hun overført til Lagos University Teaching Hospital.

Det er først gang i Afrika og Lagos University Teaching Hospitals historie, at en kvinde i den alder føder tvillinger efter at have været i fertilitetsbehandling.

I 2019 blev en 74-årig indisk kvinde mor, og dermed satte hun verdensrekorden. Manden var 82 år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

I Danmark lyder rekorden på 61 år. Her var det en efterlønsmodtager, der i 2007 fødte en lille datter på Rigshospitalet i København.