I Spanien er der igen registreret et fald i antallet af daglige dødsfald i forbindelse med coronaudbrud.

674 personer smittet med coronavirus er omkommet det seneste døgn i Spanien.

Det oplyser de spanske sundhedsmyndigheder ifølge Reuters.

Dermed kan spanierne igen glæde sig over, at kurven for coronarelaterede dødsfald vender nedad.

Således blev der lørdag registreret 809 dødsfald, og fredag lød tallet på 932.

Med søndagens opdatering er det samlede dødstal oppe på 12.418 i Spanien.

Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt af den globale coronapandemi.

Således er der kun registreret flere dødsfald i Italien, hvor der søndag middag er registreret over 15.000 dødsfald. Her har sundhedsmyndighederne endnu ikke offentliggjort de seneste dødstal for søndag.

I løbet af det seneste døgn er 6023 blevet testet positiv for virusset i Spanien, hvilket bringer det samlede antal smittede op på 130.759.

/ritzau/