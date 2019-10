Etiopien er ramt af protester mod landets premierminister, der tidligere i oktober modtog Nobels fredspris.

67 personer er blevet dræbt under voldsomme uroligheder, der er brudt ud i Etiopien.

Urolighederne startede med protester mod landets præsident, Abiy Ahmed, men har hurtigt udviklet sig til voldelige sammenstød mellem etniske grupper.

Det oplyser det lokale politi sent fredag aften dansk tid.

Blandt de dræbte er fem politibetjente, oplyser Kefyalew Tefera, der er politichef i Oromia-regionen.

- Det samlede antal dræbte i Oromia er 67, siger han.

Antallet af dræbte i forbindelse med protesterne er fredag steget eksplosivt.

Det er sket, efter at den etiopiske aktivist Jawar Mohammed fredag har anklaget premierministeren for at opføre sig som en diktator.

Abiy Ahmed modtog tidligere i oktober Nobels fredspris for at skabe fred med Etiopiens mangeårige fjende, nabolandet Eritrea.

