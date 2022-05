Flere end 70 skaller, der er indstøbt i et betonfortov ud for en forretningsområde i det centrale Bangkok i Thailand, viser sig at være fossiler af vanddyr, som levede for mere en 66 millioner år siden!

Det bekræftes af thailandske eksperter.

En indkøbsmand – eller kvinde – var den første til af bemærke de snegleformede fossiler. Det skriver AFP.

De måler op til 12 centimeter på tværs, og de er spredt ud over et 400 meter lang strækning af fortovet. Det ligger ved Siam Square shoppingcenteret, nær et stort turistdistrikt.

Her se forskellige billeder taget af fossilerne. Foto: ALEX OGLE

Palæontologer fra ministeriet for naturlige ressourcer og miljø har undersøgt sagen. De har fundet 77 ammonitfossiler.

Ammonitter er marinedyr, som man antager er uddøde for 66 millioner år siden. Det fortæller Preecha Saithong, direktør for ministeriets fossilbeskyttelsesdivision til AFP tirsdag.

»Ammonitterne er virkelige nok,« sagde hun. Hun tilføjede, at de fossiler ikke var de samme, som normalt blev fundet i Thailand.

Ifølge lokale medier blev fortovet repareret for to år siden. Fossilerne kan være indsat i betonen som en dekoration af nogle, der arbejdede med reparationen.

Eksperter har bekræftet historien om de megagamle fossiler. Foto: ALEX OGLE

Fossilerne af de oceanlevende bløddyr, som levede under Jura-perioden, er solide souvenirs i flere populære turistområder inklusive Madagaskar og Marokko.