Ifølge lokal religiøs leder er blodige sammenstød mellem en muslimsk og en kristen gruppe skyld i mange døde.

Politiet i Nigeria har fundet ligene af 66 mennesker i den nordvestlige del af landet. Blandt de dræbte er 12 kvinder og 22 børn, siger guvernøren i delstaten Kaduna.

De makabre fund blev gjort i otte landsbyer i Kajuru-området, der ligger omkring 40 kilometer sydøst for delstatshovedstaden, der også hedder Kaduna.

Ofrene er dræbt af "kriminelle elementer", siger guvernør Nasir el-Rufai.

Området har længe været præget af etnisk og religiøst motiveret vold samt vold, der har at gøre med valget lørdag.

Guvernøren opfordrer lokale ledere og religiøse ledere til at være med til at sørge for, at folk i området ikke indleder gengældelsesangreb.

- Drabene er ved at blive efterforsket, og indbyggerne kan være forsikret om, at de tiltalte vil blive retsforfulgt, siger han.

En leder fra det kristne adara-folk, som er i flertal i Kajuru-området, giver etniske fulani-muslimer skyld for de mange drab.

Den kristne leder, Maisamari Dio, siger, at fulanier angreb en landsby søndag og dræbte op mod 12 mennesker. Det fik vrede adaraer til at foretage gengældelsesangreb i de efterfølgende dage.

Nigeria vælger ny præsident lørdag, hvor der også er valg til en lang række regionale og lokale poster.

Det er ikke usædvanligt med valgrelateret vold. I 2011, da den muslimske Muhammadu Buhari fra det nordlige Nigeria tabte præsidentvalget til den siddende præsident, den kristne Goodluck Jonathan fra det sydlige Nigeria, blev hundredvis af mennesker dræbt.

Buhari blev imidlertid valgt i 2015 og stiller lørdag op til genvalg. Hans hovedmodstander er Atiku Abubakar, der også er fulani-muslim fra det nordøstlige Nigeria.

/ritzau/AFP