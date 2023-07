»Kæreste, du ved, jeg laver sjov,« sagde den 66-årige pedel til hende, da pigen vendte sig om. Den 17-årige gymnasieelev, der sammen med en veninde var på vej op ad en af gymnasiets trapper.

Forinden havde hun mærket sine bukser falde ned, hvorefter en hånd blev stukket ned i hendes trusser og begyndte at beføle hende. Hendes baller. Hendes underliv.

Nu er pedellen ifølge BBC blevet frifundet for blufærdighedskrænkelse.

Ikke, fordi han ikke erkender, at det var hans hænder, der den aprildag i 2022 befamlede den unge pige uden hendes samtykke.

Men retten fandt ikke, at krænkelsen varede længe nok til at være ulovlig. Den varede jo under ti sekunder, bemærkede dommerne, der i øvrigt fandt, at pedellens handlinger nok var 'akavede' men 'uden begær'.

En udlægning, som teenagepigen ikke er enig i. Ifølge BBC har hun forklaret, at episoden nok kun varede i 'en håndfuld sekunder', men at netop de sekunder var lange og ubehagelige for hende.

»Viceværten kom bagfra uden at sige noget. Han tog hænderne ned i mine bukser og under mit undertøj. Han befamlede mit underliv. Så trak han i mig, så det gjorde ondt i mit underliv.«

»For mig er det ikke en joke. Det er ikke sådan, en gammel mand skal 'joke' med en teenager. Den håndfuld sekunder var mere end nok.«

Dommen har slået skår i kvindens tillid til myndighederne. Og hun er ikke alene.

Tisekundersreglen, der ikke er nedfældet i den italienske straffelov, men altså er et skøn fra de dommere, der dømte i sagen med pedellen, har nemlig vakt stor forargelse blandt de unge i Italien.

For hvornår er en seksuel krænkelse en seksuel krænkelse i lovmæssig forstand? Når den bliver indledt? Efter fem sekunder? Ti sekunder? Et minut?

Og som det så ofte sker, udtrykker de unge sig på de sociale medier, hvor palpata breve – italiensk for 'en kort befamling' – er blevet en trend.

På både Instagram og TikTok findes videoer med #10secondi i massevis. Indholdet er simpelt. I ti sekunder stirrer de unge mennesker ind i kameraet, mens de rører ved deres intime dele.

Formålet er ganske enkelt at vise, hvor længe ti sekunder varer.

'Hvem bestemmer, at ti sekunder ikke er lang tid? Hvem tæller sekunderne, mens du bliver chikaneret?' spørger eksempelvis den italienske influencer Francesco Cicconetti på TikTok.

Sagens anklager mente da også, at befamlingen af teenagepigen skulle koste en dom. Og en straf på tre og et halvt års fængsel.