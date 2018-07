Naboerne til en 66-årig mand i Vestoppland i Norge beskriver ham som 'hyggelig' - men nu er han varetægtsfængslet for tvang og trusler.

Lørdag blev han pågrebet i sit hjem, og onsdag blev han varetægtsfængslet i to uger.

Ifølge familien til en forurettet mand i 40'erne, skal den 66-årige have holdt ham fanget i to år ved brug af fysisk og psykisk vold. Politiet afviser dog, at den 40-årige er blevet holdt indespærret, men bekræfter, at der er tale om andre former for tvang. Selv nægter den sigtede mand sig skyldig.

»Der er fare for, at beviser går til spilde,« sagde politiadvokat Mari Lauritzen Hasle som begrundelse for varetægtsfængslingen.

Politiet ønsker ikke at udtale sig om relationen mellem den sigtede og den forurettede, ligesom man af hensyn til den videre efterforskning heller ikke vil oplyse, om man har afhørt forurettedes familie. Politiet fortæller dog, at sigtede er kendt i forvejen.

Fredag fik venner og bekendte reddet den 40-årige ud fra huset. Hans tilstand var dårlig, og han har ifølge sin bistandsadvokat, Aina Helene Tvengsberg, været igennem et 'helvede'.

»Det er chokerende. Jeg så han blev pågrebet lørdag. Der var to politibiler, og jeg så han blev taget med ud af huset. Det gik stille og roligt for sig. Jeg vidste ikke, hvad der var sket,« siger en nabo til Dagbladet.

Forsvareren for den 66-årige mand, Magnhild Claudius, fortæller, at hendes klient er helt uforstående over for sigtelsen og andet, der er fremkommet i medierne.

»Min klient fortæller, at han har taget sig af forurettede i en længere periode, efter at forurettede blev smidt ud af sin tidligere bolig. Min klient siger, at han tog sig af ham, og at han havde sin egen lejlighed med egen nøgle, hvor han kunne komme og gå som han ville,« siger hun til Dagbladet.

Manden risikerer ifølge den norske straffelov en bøde eller fængsel i indtil to år.