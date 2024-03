Over 650 tyske politibetjente har været involveret i storstilet aktion mellem flere lande, hvor 19 er anholdt.

I en stor fælles politiaktion har Belgien, Frankrig og Tyskland opløst et af de største netværk, som smugler migranter over Den Engelske Kanal i små både.

Operationen er koordineret af Europol og Eurojust. Det skriver sidstnævnte i en pressemeddelelse.

Eurojust er et EU-agentur, der koordinerer samarbejdet mellem nationale myndigheder i sager om terror og alvorlig organiseret kriminalitet.

Europol er EU's politiagentur.

De tyske myndigheder bidrog med over 650 politibetjente på dagen for aktionen.

19 personer er anholdt i Tyskland. Fem af de anholdte er såkaldte mål med høj værdi. Der er tale om netværkets leder og flere organisatorer.

Samtidig er 28 lokationer blevet ransaget. 19 af adresserne er huse, mens ni er lagerbygninger.

Der er blandt andet blevet beslaglagt 12 oppustelige både, 175 redningsveste og flere tusinde euro i kontanter.

Efterforskningen blev indledt i slutningen af 2022.

Det kriminelle netværk består primært af irakiske og syriske statsborgere med kurdisk oprindelse, skriver Eurojust. De holdt alle til i Tyskland.

De organiserede køb, opbevaring og transport af gummibåde. Bådene skulle efterfølgende bruges til at smugle migranter fra strandene nær den franske by Calais og mod Storbritannien.

Den Engelske Kanal er farvandet, der adskiller Storbritannien fra det nordlige Frankrig.

Netværket var meget professionelt, lyder det fra Eurojust.

De mistænkte havde skabt deres egen infrastruktur med forskellige afdelinger, der var ansvarlige for at organisere leveringen af al udstyret til EU.

Chauffører fragtede typisk otte både ad gangen.

Under transporten fra Tyskland til Frankrig kørte en bil i forvejen for at spejde efter politi.

Efterforskningen viser, at netværket kunne stå for op mod otte afgange per nat alt efter vejrforholdene.

Smuglerne brugte hovedsageligt både af ringe kvalitet fra Kina. De blev transporteret til Tyskland via Tyrkiet.

Eurojust skriver, at hvis man bruger den slags både på lovlig vis, er de ikke sikre nok til at transportere mere end ti personer.

Men smuglerne fragtede gennemsnitligt omkring 50 migranter i dem.

I alt har efterforskerne beviser for, at mindst 55 afgange var arrangeret udelukkende af det pågældende netværk.

De mistænkte tog betaling på mellem 1000 og 3000 euro per migrant for en plads i en båd.

Hvert år forsøger titusindvis af migranter at krydse kanalen fra Frankrig til England. Det er en farefuld tur, der har kostet mange menneskeliv.

I 2023 opdagede myndighederne næsten 61.000 irregulære migranter, der forsøgte at krydse Den Engelske Kanal.

Uregelmæssig migration er mennesker, der bevæger sig fra ikke-EU lande på tværs af EU's grænser, uden at de lever på til de lovmæssige krav for ankomst, ophold eller bopæl i et eller flere af EU's lande.

/ritzau/