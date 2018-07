Den tidligere "Sex and the City"-stjerne Cynthia Nixon kommer på stemmesedlen ved guvernørvalget i New York.

New York. Den tidligere skuespiller Cynthia Nixon har samlet flere end 65.000 underskrifter fra mennesker, der støtter hendes kandidatur ved guvernørvalget i delstaten New York.

Dermed har den tidligere "Sex and the City"-stjerne samlet flere end fire gange så mange underskrifter, som det kræves for at komme på stemmesedlen.

Flere end 3500 frivillige havde inden torsdag været med til at samle underskrifter i hele delstaten.

Antallet af underskrifter og frivillige er et udtryk for, at vælgerne sukker efter kandidater, der vil udfordre den politiske elite, mener Cynthia Nixon.

- Den overvældende støtte, som vi har fået i vores underskriftsindsamling, vidner om, at newyorkerne er trætte af midtersøgende demokrater fra toppen af erhvervslivet, siger hun.

Den nuværende guvernør i New York, demokraten Andrew Cuomo, har allerede lovet, at Cynthia Nixons navn vil stå på stemmesedlen ved det kommende primærvalg.

Cynthia Nixon har i øvrigt opbakning fra Det Demokratiske Parti i delstaten.

Ved sidste guvernørvalg forsøgte Andrew Cuomo uden held at forhindre rivalen Zephyr Teachout i at stille op. Det skete, efter at Teachout havde indsamlet 45.000 underskrifter.

Den liberale juraprofessor fik siden lov til at stille op, men tabte valget til Andrew Cuomo.

Indtil videre fører Cuomo meningsmålingerne før primærvalget, og han har samtidig indsamlet langt flere kampagnemidler end Cynthia Nixon.

Primærvalget bliver afgjort 13. september. Vinderen skal stå over for republikaneren Marc Molinaro ved det afgørende guvernørvalg.

/ritzau/AFP