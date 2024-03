Tidligere medlem af RAF i Tyskland levede under jorden i årtier. Hun anklages for røveri og drabsforsøg.

Politiet i Berlin har tirsdag anholdt et forhenværende medlem af den tidligere berygtede væbnede, radikale venstrefløjsgruppe Rote Armee Fraktion (RAF).

Den anholdte er 65-årige Daniela Klette, som har levet under jorden i årtier.

Klette har været eftersøgt for væbnede røverier og drabsforsøg. Det oplyser anklagemyndigheden i den tyske hovedstad.

Anholdelsen kommer, efter at der for to uger siden blev vist en tv-udsendelse om gruppens forbrydelser i tv-serien "Aktenzeichen XY".

Her appellerede politiet til offentligheden om at hjælpe med oplysninger om tre personer fra gruppen, som stadig er på fri fod. Politiet modtog over 250 tips efter udsendelsen.

Markus Heusler, som er anklager i sagen, bekræfter, at den anholdte kvinde er Klette. Hun tilhørte sammen med to andre medlemmer fra gruppen - Burkhard Garweg og Ernst-Volker Staub - RAF's såkaldte tredje generation.

Andreas Baader og Ulrike Meinhof og andre fra gruppens første generation begik 33 drab på offentlige personer - embedsmænd, politifolk, erhvervsledere og amerikanske soldater - i 1970'erne. Og gruppen tog langt flere personer som gidsler.

Anklagerne mod Klette - og også mod Garweg og Staub - er relateret til to millioner euro, som blev skaffet ved væbnede røverier, og mindst et drabsforsøg.

Gruppen opløste sig selv i 1998. Den sendte dengang et anonymt brev til nyhedsbureauet Reuters, hvori de tilbageværende medlemmer erklærede, at "byguerillaen RAF er nu historie".

Ifølge nyhedsbureauet dpa håber Butz Peters, som har skrevet flere bøger om RAF, at anholdelsen kan bringe ny viden om RAF's tredje generation med sig.

- Det var en lang vej hertil. Der er blevet søgt i over 30 år efter Klette, siger han til det redaktionelle samarbejde RedaktionsNetzwerk Deutschland.

- Nu er der en chance for at kaste lys på den tredje RAF-generations gerninger.

