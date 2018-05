Vi lever ikke i 1960’erne mere, og mænd kan ikke bare behandle kvinder efter forgodtbefindende.

Det er bare ikke alle, der har opdaget det, og det kan nu komme til at koste dyrt for en ældre amerikansk mand.

65-årige Clarence H. Locke Jr. risikerer således at skulle tilbringe et år bag tremmer, fordi han helt umotiveret tillod sig at give en ung servitrice på en restaurant et klap bagi.

Det skriver Daily Mail.

Episoden fandt sted mandag i en Denny’s-restaurant i New York, og ofret var 23-årige Jayme Adair. Hun havde netop taget imod en ordre fra Locke og hans kone, som i mellemtiden var gået på toilettet, da hun mærkede det uønskede klap i bagdelen.

»Jeg får deres ordre og vender mig om for at gå væk, og så læner han sig ud fra båsen - falder næsten ud - og slår min numse. Og jeg var bare i chok. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Jayme Adair, der har arbejdet på stedet i fem år, til lokalmediet WKTV.

»Det fik mig til at føle mig flov. Det var nedladende. Det fik mig til at føle, at jeg havde gjort noget forkert, og jeg ved, at jeg ikke gjorde noget forkert,« fortsætter den unge kvinde.

Hun fortalte om episoden til sin chef, som tilkaldte politiet. Inden for en time var Locke anholdt. Samme dag blev han sigtet for at tiltvinge sig berøring, hvilket i New York kan medføre op til et års ubetinget eller tre års betinget fængsel.

»Jeg vil gerne sikre mig, at han faktisk bliver straffet, for det er ikke en lille ting for mig. Det går mig faktisk på,« siger Jayme Adair.

Episoden blev fanget af et overvågningskamera i restauranten.