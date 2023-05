I krig og kærlighed gælder alle kneb.

Alligevel er en 65-årig brasiliansk borgmester kommet i problemer, efter han har giftet sig med en 16-årig pige og hyret hendes mor til et job i det kommunale.

Det skriver det brasilianske medie Globo 1 og britiske DailyMail.

Siden da har Hissam Hussein Dehaini trukket sig fra borgmesterposten i hovedstaden i delstaten Paraná, Araucária.

En dag efter ægteskabet blev officielt, ansatte Hissam Hussein Dehaini sin nye svigermor til et nyt betroet job i det kommunale.

Moren har arbejdet i det kommunale længe, men fik med sit nye job en lønforhøjelse på 10.000 kroner.

Og det har fået statsanklageren til at kigge nærmere på, om borgmesteren har brugt sin magt i kommunen til at hyre personale, han har familiære relationer til.

»Den pågældende tjenestemand opfylder de nødvendige kvalifikationer til at udøve arbejdsopgaverne, da hun har 26 års erfaring i offentlig tjeneste,« sagde forsvareren i borgmesterens forsvar.

De kræver en tilladelse fra en værge for at få lov til at gifte sig med mindreårige fra 16 år.

Og den tilladelse har Hissam Hussein Dehaini tilsyneladende fået indhentet.

Ud over at have båret borgmesterkæden kan den 65-årige ekspolitiker bryste sig af titlen som millionær.

Ifølge Globo 1 tjener han sine penge i hotelbranchen og på tankstationer.

Pigen har selv delt flere billeder af sin nye mand på de sociale medier.

Parret blev gift, fire dage efter bruden fyldte 16 år.

Det er Hissam Hussein Dehainis sjette ægteskab. I løbet af de ægteskaber har han fået 16 børn, hvor et af dem er gået bort.