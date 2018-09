Da den amerikanske kvinde Robin Conway for to uger siden adopterede en pitbullterrier, håbede hun på, at hun kunne hjælpe den. Nu ser det ud til, at det har kostet hende livet.

Da den 64-årige kvinde fra Columbia, Maryland, ikke vendte hjem efter en gåtur med hunden mandag, blev hendes familie nervøs. Det skriver Fox Carolina.

De besluttede sig derfor for at lede efter hende, og der gik ikke længe, før de fandt hende ligge livløs bag ved deres hus.

Over hende stod hunden.

'Politiet i Howard County blev kaldt til stedet, da man modtog en anmeldelse om en kvinde, der var blevet maltrakteret til døde af en pitbull, som hun havde adopteret for to uger siden. Betjente fandt Robin Conway, 64, ligge død i sin baghave med betydelige skader', oplyser Howard County Police Department i en pressemeddelelse om sagen på Facebook.

Familiemedlemmet, som fandt hunden stå over kvinden, bandt den fast til et hegn.

'Hunden, der stadig var fastbundet, gøede og hev i sin snor, og det var nødvendigt at bedøve den og i sidste ende aflive den', oplyser politiet.

Hunden skal nu obduceres for at se, om den havde rabies eller andre sygdomme.

Til lokalmediet WBAL har Robin Conways søster, Susan Eve LeClair, ifølge NBC fortalt, at Robin holdt meget af hunde og ønskede at give et trygt hjem til dem, der havde brug for det.

»Dette var et dyr, hun troede, hun kunne redde, et dyr, der havde brug for at blive reddet, og det dyr dræbte hende desværre,« sagde søsteren tirsdag.

Hun forklarede dog, at hun ikke - ligesom hendes søster ville ønske - ville have, at sagen skal få betydning for andre pitbull-hunde.

»Der var noget galt med denne hund. Det er ikke ensbetydende med, at det samme gør sig gældende for andre pitbulls eller pitbull-blandingsracer, for der er mange søde derude,« siger hun.

Politiet har dog endnu ikke officielt bekræftet, hvad dødsårsagen er, da man først skal have Robin Conway obduceret.