Mens årsdagen for den politiske krise i Nicaragua nærmer sig, har regeringen løsladt flere hundrede fanger.

Regeringen i Nicaragua har tirsdag løsladt 636 fanger.

Selv om fangerne er løsladt, er sigtelserne mod dem dog ikke droppet.

I stedet for at være i fængsel er de nu i husarrest. Derudover har de forbud mod at deltage i demonstrationer, oplyser regeringen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

18 af de 636 løsladte er politiske fanger, siger landets opposition. Det afviser regeringen dog.

Nicaragua har befundet sig i en politisk krise, siden præsident Daniel Ortega forsøgte at indføre en socialreform den 18. april sidste år.

Det medførte store protester og efterfølgende kaos og recession i det fattige centralamerikanske land, hvor mange ønsker, at Ortega skal udskrive valg.

Styret i Nicaragua slog hårdt ned på demonstrationerne, som blev gjort ulovlige. Flere end 700 mennesker blev fængslet, og mindst 325 mistede livet i de voldelige sammenstød, skriver nyhedsbureauet AFP.

For at kunne genoptage planlagte fredsforhandlinger med oppositionen gik regeringen i marts med til at at løslade de fængslede demonstranter.

En FN-rapport slog i august sidste år fast, at Nicaraguas regering stod bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Rapporten beskriver ulovlige anholdelser, tortur og lukkede retssager. Flere læger, professorer og dommere fortæller desuden, at de er blevet fyret for at have hjulpet eller støttet demonstranter.

Landets opposition ønsker at reformere landets valgsystem og sikre frie og retfærdige valg, efter at Ortega har taget magten over landets domstole og valgmyndighed.

Oppositionen har flere gange krævet, at regeringen fremskynder præsidentvalget, der er planlagt til 2021, men det afviser regeringen.

Ortega var præsident i landet fra 1979 til 1990 og kom til magten igen i 2007.

/ritzau/