Norman Riaz lå i sin køjeseng ombord på et tog, da hele hans verden bogstaveligt talt blev vendt på hovedet, og hans mor døde for øjnene af ham.

Først blev toget afsporet, og kort efter kolliderede et andet tog med det. Siden er dødstallet blot steget – og det lyder nu, at 63 personer har mistet livet i den katastrofale ulykke.

Det skriver AFP.

»Embedsfolk fra Pakistan oplyser, at dødstallet for togkollisionen nu er 63,« oplyser nyhedsbureauet på Twitter om ulykken, der fandt sted natten til mandag i provinsen Sindh i det sydlige Pakistan.

Den tragiske ulykke skete i Daharki-området i Sindh-provinsen. Foto: ASIF HASSAN Vis mere Den tragiske ulykke skete i Daharki-området i Sindh-provinsen. Foto: ASIF HASSAN

En af dem, der var med toget The Millat Express, da det hele gik galt, var Norman Riaz.

Han lå og hyggede med sin mobil, da toget – der havde 600 passagerer ombord og var på vej fra Karachi til Lala Musa – af endnu uvisse årsager pludselig kørte af sporet klokken 03.30 om natten.

På det tidspunkt lå de fleste passagerer, der rejste på businessclass, og sov eller hvilede i deres køjesenge, mens de andre passagerer sad ved siden af hinanden på deres sæder.

»Jeg kunne ikke sove,« fortæller Norman Riaz om den skæbnesvangre nat til AFP.

Da toget pludselig røg af sporene, klarede de fleste af dem, der var i samme kahyt som ham, det uden de store skrammer.

Det ændrede sig dog ganske få minutter efter, da et andet tog – der kørte den modsatte vej – kolliderede med dem.

»Da toget ramte os, vendte alting på hovedet. Min mor døde for øjnene af mig, alle døde,« fortæller han.

Til AFP har lokomotivfører af toget Sir Sayed Express, der kørte den modsatte vej og ramte ind i The Millat Express, fortalt, at han først for sent opdagede, hvad der var sket foran ham.

Han trak i nødbremsen, men på det tidspunkt var der ikke noget at stille op. Og toget kørte ind i det andet.

Man er endnu ved at undersøge, hvad der førte til, at det første tog røg af sporene.