Der er ingen tvivl i 63-årige Igor Portnoys stemme, når hans søn Yaroslav spørger ind til Ukraines usikre fremtid.

Han vil stille sig frem og kæmpe – som han altid har gjort. Før sin pension havde Igor Portnoy rang af oversergent, og de nye trusler fra Rusland har gjort, at han igen har meldt sig til tjeneste.

Hvis krigen kommer til Ukraine, ser han kun to muligheder:

»Enten begynder jeg på fuldtid igen i Ukraines Væbnede Styrker, hvor jeg lige har været igennem et genopfriskningsforløb. En anden mulighed er, at jeg fører guerillakrig. Jeg vil med våben i min hånd udføre alle opgaver, min deling får,« fortæller Igor Portnoy til sin søn Yaroslav.

Igor er sikker på, at Rusland vil lide store tab, hvis de forsøger at invadere.

30-årige Yaroslav har selv været soldat i den danske hær. Han hjælper i øjeblikket B.T. med at komme i kontakt med ukrainere og oversætte.

Når han taler om sin far, er det med et smil på læben. Han ved, at Igors temperament vil få ham til at hæve stemmen under interviewet.

Igors stemme er høj, men ryster ikke, når han fortæller om, hvad ukrainere må gøre sig klar til i den kommende, usikre tid.

»Enhver samvittighedsfuld person bør forsvare sit land. Det er en pligt, og det skal komme fra hjertet.«

Igor hans ene søn Boris har begge tjent i det ukrainske militær. Igors anden søn Yaroslav har til gengæld tjent i det danske militær.

»Der er mange, der har levet af at være soldater i Ukraine, og hvis det bliver nødvendigt, samler vi vores våben op og forsvarer vores land.«

I skrivende stund har Rusland omkring 100.000 tropper nær grænsen. Udover at være i massivt overtal er den russiske hær også bedre udstyret end den ukrainske.

Men det er ikke noget, der kan slå Igor Portnoy ud af kurs.

»Ukraine kan ikke tabe. De kan bombe os og føre krig mod os, men de får en modstand, som de aldrig har oplevet før.«

»Vi har noget at kæmpe for, og med Putins udtalelser har andre lande hjulpet os med våben. På den måde har han næsten været med til at bevæbne Ukraine.«

Yaroslav (t.v.) og hans bror Boris. Yaroslav har hjulpet med at oversætte for B.T.

Med sine 63 år og mange af dem med et våben i hånden er konfliktens alvor ikke spildt på Igor. Han sender en tanke til sine modstandere.

»Jeg har rigtig ondt af de unge russiske soldater, som står med våben på den anden side af grænsen. De kommer til at dø.«

»Men sådan er livet, så de skal virkelig tænke sig om. De skal forstå, at der er risiko for, at de ikke kommer hjem.«