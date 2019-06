Den 63-årig mand Henri Michelle Piette skal tilbringe resten af sit liv bag tremmer. Han er blevet dømt skyldig i kidnapning og voldtægt af sin steddatter gennem to årtier.

Det seksuelle misbrug af steddatteren Rosalyn McGinnis begyndte i Wagoner, Oklahoma i USA omkring 1995.

Først i 2016 lykkedes det Rosalyn McGinnis af slippe fri.

I 2017 blev Henri Michelle Piette pågrebet og er nu blevet idømt livsvarig fængsel. Det skriver flere medier, herunder The Sun og Mirror.

Rosalyn McGinnis blev voldtaget første gang af sin stedfar, da hun var blot 10 år gammel. Året efter tvang Henri Michelle Piette sin 11-årige steddatter til at gifte sig med ham. Det skete i en varebil, og det var Henri Michelle Piettes 15-årig søn, som stod for vielsen.

Rosalyn McGinnis fortæller i dag, at hun var overbevist om, at hendes mor kendte til de kriminelle handlinger.

McGinnis' mor forlod også Henri Michelle Piette i 1997, men det lykkedes ham efterfølgende at kidnappe Rosalyn McGinnis.

Henri Michelle Piette rejste videre i USA og skiftede ofte lokationer for ikke at blive opdaget. Han fik tilmed sin steddatter til at klippe og farve sit hår, så hun ikke ville blive genkendt.

I 1998 blev Rosalyn McGinnis gravid første gang, men aborterede. Henri Michelle Piette fik hende derefter til at skylle fosteret ud i toilettet.

To år senere fødte Rosalyn McGinnis sit første barn, og i årenes løb kom yderligere syv børn til verden. Henri Michelle Piette var far til alle otte børn.

Udover det seksuelle misbrug hævder Rosalyn McGinnis også, at hun ofte blev slået med rifler, ølflasker og et baseballbat. Samtidig var hun nødt til at tigge om penge, da Henri Michelle Piette brugte deres kontanter på spiritus og stoffer.

Rosalyn McGinnis og Henri Michelle Piette opholdt sig til sidst i Mexico.

Og det var her, at det lykkedes Rosalyn McGinnis at slippe fri fra sine rædsler.

Et vennepar blev mistænksom på 'familien', efter Henri Michelle Piette havde fortalt sin modsvarende alder i forhold til Rosalyn McGinnis.

Parret tilbød den dengang 31-årige Rosalyn McGinnis deres hjælp, og med tiden tog hun imod hjælpen.

Rosalyn McGinnis troppede op ved venneparrets dør og blev sidenhen fragtet tilbage til USA i 2016.

Først året efter blev Henri Michelle Piette anholdt og sigtet, da han forsøgte at krydse grænsen mellem Mexico og USA.

Under hele det efterfølgende forløb har Henri Michelle Piette fastholdt sin uskyld og nægtet alle sigtelser om voldtægt. Men den 6. juni i år faldt hammeren i sagen. Henri Michelle Piette blev idømt livstid.

Rosalyn McGinnis lever i dag med sine otte børn. Den i dag 34-årige kvinde ønsker i fremtiden at læse kriminalret i håbet om at hjælpe andre unge, så de ikke oplever det, hun har været igennem.

Siden offentligheden har fået kendskab til sagen, er den blevet sammenlignet med Josef Fritzl, som skjulte og voldtog sin datter gennem 18 år.