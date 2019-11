En 63-årig lærer fra den amerikanske stat North Carolina beskyldes for at have seksuelt misbrugt en 17-årig studerende.

Emma Neil Ogle blev arresteret sent på dagen torsdag, efter at hendes offer, der er 46 år yngre, gik til bekendelse og afslørede, at deres forhold begyndte i foråret.

Det skriver tv-stationen WSOC-TV.

Ogle blev arresteret kun timer efter, at studenten havde fortalt lærere på Garinger High School i Charlotte om beskyldningerne.

»Jeg genkendte hende,« siger en af de ældre elever på skolen, Edward Ramon.

»Det er bare frastødende. Det er chokerende og frastødende.«

Beskyldningerne vil højst sandsynligt sætte en plet på skolens ry, siger Ramon.

»Det får skolen til at se dårlig ud,« fortsætter han.

»Jeg synes, hun skal i fængsel for det.«

Hun kan se frem til anklager om at have seksuelt udnyttet en studerende.

Hun er blevet suspenderet med løn, efter hun blev arresteret, siger en ansat til New York Post.

Ogle blev sat på fri fod i fredags, afslører fængslets papirer. Hendes kaution på 67.500 kroner blev betalt.