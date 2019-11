I sidste uge kom det frem, at den 63-årige lærerinde Emma Ogle fra staten North Carolina i USA igennem en længere periode har haft et seksuelt forhold til en af sine elever.

Blot få dage senere er både Emma Ogle og hendes mand, Michael Ogle, fundet døde i deres hjem.

Det skriver News.com.au

Optakten til det, der efterforskes som et mord og et efterfølgende selvmord, skal findes i en anklage mod Emma Ogle.

Hun er nemlig blevet beskyldt - og anholdt - for at have et seksuelt forhold til en af sine elever på Garniger High School i byen Charlotte, USA.

Eleven, der er en 17-årig mand, fortalte om forholdet til nogle lærere i sidste uge, og herefter blev politiet kontaktet.

Politiet anholdte Emma Ogle torsdag sidste uge, og dagen efter blev en kaution på 67.500 kroner betalt, og Emma Ogle kunne tage hjem til sin mand.

Det skulle vise sig at blive skæbnesvangert.

Onsdag tog et familiemedlem til Emma og Michael Ogle forbi parrets hjem, da Micheal Ogle ikke var kommet på arbejde.

Meldingerne lyder på, at familiemedlemmet så, at Emma Ogle havde forskanset sig inde i huset med en pistol.

Politiet blev tilkaldt og forsøgte ifølge mediet at få kontakt til personen i huset i over en time, hvorefter de gik ind i huset.

Her fandt de parret døde af skudsår.