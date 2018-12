Tusindvis af mennesker var fredag på gaden i Barcelona for at protestere mod Spaniens regering.

Mindst 60 personer kom fredag til skade under sammenstød mellem politi og demonstranter i Barcelona. Heriblandt er 35 politibetjente.

Det oplyser lokale myndigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

40.000 mennesker var på gaden for at protestere mod Spaniens regering. Det skyldes regeringens beslutning om at afholde et ministermøde på årsdagen for store uroligheder i Catalonien.

9000 politibetjente var til stede for at holde situationen under kontrol. I stedet opstod voldsomme sammenstød. 62 mennesker blev såret, og 13 personer blev anholdt.

I september sidste år vedtog Cataloniens parlament en lovpakke, der banede vej for en folkeafstemning om løsrivelse.

Afstemningen udløste en forfatningskrise i Spanien, og den spanske regering afsatte den catalanske regionalregering. 27. oktober 2017 erklærede det regionale selvstyre sig uafhængig af Spanien.

Cataloniens regionspræsident, Carles Puigdemont, måtte flygte til Belgien, og den spanske stat tog direkte kontrol over med velstående region.

Mange catalanske politikere og ledende aktivister, der pressede på for at holde afstemningen, er i dag i fængsel, hvor de venter på deres retssag. Flere er desuden flygtet ud af landet.

Fængslede separatistledere og uafhængighedsbevægelsen ANC havde opfordret til demonstrationen fredag.

I september var mere end en million catalanere på gaden for at demonstrere for uafhængighed. Det skete på Cataloniens nationaldag.

Med trommer og fløjter gik de mange rødklædte demonstranter i optog gennem Cataloniens hovedby med regionens røde, gule og blå flag i hænderne.

I samme måned sagde den spanske premierminister, Pedro Sanchez, at Catalonien ikke kan blive selvstændigt.

Der bor 7,5 millioner mennesker i Catalonien, der er Spaniens rigeste region.

/ritzau/