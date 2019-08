En 62-årige mand mistede livet søndag aften under en koncert med det legendariske heavy metal-band Slikpknot.

Det bekræfter mandens svoger John Guidara Jr. i et opslag på Facebook.

Vidner fortæller, hvordan den 62-årige koncertgænger mistede bevistheden, da han blev slået omkuld under en såkaldt moshpit.

Her danner koncertgæster en cirkel for til sidst at støde voldsomt ind i hinanden til musikken.

Ulykken skete under Knotfest, som blev afholdt i Hollywood Casino Amphitheatre i Tinley Park, Illinois, i USA.

De konkrete omstændigheder for mandens død er stadig ukendte, men vidner fortæller til lokalmediet Patch.com, hvordan 62-årige Richard Valadez pludselig faldt om.

Under den første time af koncerten havde manden det fint og nød musikken, men under en moshpit blev han mindst én gang slået omkuld.

»Alle hoppede rundt i moshpitten og havde det sjovt. Folk var bare tossede og hårdhændede, som man er til metalkoncerter,« fortæller Anthony Mackey, der var til koncerten.

Men efter bandet havde spillet omkring en time, så han hvordan Richard Valadez pludseligt blev ramt hårdt og faldt om i græsset foran scenen.

Folk omkring ham begyndte febrilsk at tilkalde hjælp og beskytte den 62-årige mand, der lå på jorden, mens koncerten fortsatte.

Enkelte forsøgte at lyse med deres mobiler for at tiltrække opmærksomhed, mens andre hoppede over sikkerhedshegnet og tilkaldte hjælp. To forsøgte også at give livreddende førstehjælp.

Selvom omstændighederne til den larmende koncert besværliggjorde hjælpen i at komme frem, mener flere vidner, som mediet har talt med, at det tog for lang tid. Anthony Mackey mener, at det tog mellem 15-25 minutter før personalet nåede frem.

En talskvinde for byens retsmediciner oplyser til Patch.com, at dødsårsagen endnu ikke er fastlagt.