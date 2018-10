Da spanske Lina Alvarez i 2016 poserede for pressen med sit nyfødte barn, fik hun meget kritik for at blive mor i en sen alder. Nu ruller kritikken igen, for det viser sig, at hun havde løjet sig yngre.

I Spanien vil læger nemlig ikke give kunstig befrugtning med prøverør til kvinder over 50 år.

Nu afslører den nu 64-årige Alvarez det drama, hun måtte igennem, og hvorfor hun løj sig 12 år yngre for at få barn nummer tre.

»Jeg ledte i ti år efter nogen, der kunne hjælpe mig med at få flere børn, men jeg fandt ingen, før jeg løj omkring min alder,« indrømmer hun til den spanske avis La Voz de Galicia.

Da Alvarez, som nu er pensioneret og mor til tre, fik sit tredje barn, fik hun at vide, at hun ikke ville kunne tage ordentlig hånd om barnet, når hun var så gammel.

Nu vil kritiske stemmer have, at myndighederne skal fjerne barnet fra hende, fordi hun har fået det under falske forudsætninger.

Alvarez selv siger som modsvar, at hendes datter har et rigtig godt liv fyldt med kærlighed, og at hun stadig bliver kontaktet af kvinder, som ønsker råd og hjælp.

Aldersgrænsen for kunstig befrugtning i Danmark er 45 år. Kvinden kan derfor senest blive kunstig befrugtet ni måneder før sin 45 års fødselsdag.