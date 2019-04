Det er mere end 30 år siden, hun sidst fødte et barn, men nu har 61-årige Cecile Eledge gjort det igen.

Denne gang er det bare hendes egen søn, der er faderen.

Cecile Eledge har nemlig født sit eget barnebarn.

Historien om den lille baby Uma går verden rundt i disse dage.

For hvad der umiddelbart ligner en skør historie fra en skør, skør verden, rummer nemlig en både rørende og smuk historie.

Selv om kvinden fra delstaten Nebraska i USAs midtvesten for længst har lagt overgangsalderen bag sig, har hun netop født sit eget barnebarn.

Det hele begyndte, fordi hendes homoseksuelle søn, Matthew og hans mand brændende ønskede sig et barn.

Lidt som en joke sage hans mor, at hun da kunne føde barnet for dem, men da Matthew fortalte sin læge om hendes 'vanvittige' idé, begyndte planen at tage form.

Manden, Elliot Doughertys søster, Lea Yribe, tilbød nemlig at donere et af sine æg, som så blev insemineret med Matthews sæd.

Sådan gik det til, at bedstemoderen blev rugemor for sit eget barnebarn.

Først gik Cecile Eledge gennem et grundigt helbredstjek, som viste, at hun - trods sin i denne sammenhæng temmelige høje alder - sagtens kunne gennemføre en hel graviditet.

25. marts kom den lille pige så endelig til verden, mens de to stolte fædre så på.

»Vi er dybt taknemmelige for, sådan som det hele er forløbet. Vi er meget taknemmelige for, at både Uma og hendes bedstemor er her, glade og sunde. Lige nu skal vi bare hjem og slappe af og nyde dette øjeblik,« siger Matthew Eledge til tv-stationen CBSNews.

På sin profil på Facebook skriver Matthew Mowgli Dürt om moderens bedrift:

'Jeg har altid elsket min mor på et dybere niveau. Jeg voksede op som et underligt homoseksuelt barn, men jeg kunne ikke have bedt om en bedre kvinde til at opdrage mig. Hun elskede mig ubetinget, hun beskyttede mig mod den hårde verden, og hun har ikke en eneste gang skammet sig over mig eller dømt mig for at være den, jeg er.'

'Som voksen er hun stadig min skytsengel, og har båret og passet på vores barn de første ni måneder af dets liv.'

'Selv om det er en usædvanlig vej, så kunne jeg ærlig talt ikke have drømt om en mere speciel og meningsfuld skabelsesberetning for vores barn: Hendes faster gav hende frøet til livet, og hendes egen bedstemor gav hende en kærlig have, hvor hun kunne blomstre.'

Cecile Eledge fødte Uma på naturlig vis omgivet af et større hold af fødselslæger og sygeplejersker.

Både den vordende bedstefar og de to kommende fædre var med til fødslen, mens en fotograf forevigede det lykkelige øjeblik.

Uma kan nu vokse op med bevidstheden om, at hendes familie har gjort alt, hvad den kunne for at bringe hende til verden.