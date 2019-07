Regeringen lyver helt sikkert om aliens og uidentificerede flyvende objekter. Den opfattelse hersker ikke kun i 90er-serien X-files.

I hvert fald har flere hundrede tusind meldt sig klar til at storme Area 51 - et område, som menes at være den amerikanske regerings gemmested for aliens.

På Facebookeventet: 'Storm Area 51, They Can't Stop All of Us' har 600.000 i skrivende stund tilkendegivet, at de deltager i arrangementet, mens lige så mange blot er 'interesseret'.

'Vi møder op ved turistattraktionen Area 51 Alien Center og koordinerer vores entre. Hvis vi 'naruto'-løber, kan vi løbe hurtigere end deres kugler. Lad os se de aliens,' lyder planen, som fremgår af Facebook eventet.

Og hvis du så ikke helt har styr på, hvad 'naturo run' er, kommer her en forklaring.

Vi taler om en helt særlig løbestil inspireret af den japanske manga-karakter Naruto Uzumaki, hvor man løber med hovedet forrest og strækker begge arme bagud - formentlig for at mindske vindmodstanden.

Area 51 ligger i Nevada cirka 130 kilometer nordvest for Las Vegas.

Hele hemmelighedskræmmeriet omkring militærområdet og den højklassificerede flyforskning, som foregår bag murene, har fodret mange aliens- og UFO-konspirationsteorier.

Og selvom Facebook-eventet måske nok mest af alt er en gimmick, kommer det i kølvandet på en række officielle UFO-nyheder, skriver Time Magazine.

Bl.a. nyheden om at Pentagon har lanceret et nyt program for militærets rapportering af møder med de uidentificerede flyvende objekter samt en statsfinansieret undersøgelse af et specifikt uidentificeret fly.

Om de amerikanske myndigheder i virkeligheden gemmer aliens i det højsikrede Area 51, vil måske blive afsløret den 20. september, når tusindvis af manga-inspirerede løbere stormer området.

Hvis det så rent faktisk kommer til at ske.