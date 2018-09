600.000 børn er i akut fare for at dø inden årets udgang, viser Red Barnet-undersøgelse. Flest bor i Afrika.

København. Over en halv million børn under fem år, der bor i konfliktzoner, er i fare for at dø af sult inden udgangen af 2018.

Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet.

Undersøgelsen viser, at 4,5 millioner børn under fem år i verdens konfliktzoner vil få brug for behandling for livstruende underernæring i år.

Tallene vækker stor bekymring hos Red Barnets programansvarlige for Afrika, Jakob Eilsøe Mikkelsen.

- Det er ganske, ganske forfærdeligt for de mange børn, der lider af svær akut underernæring og risikerer at dø af det her, fortæller han.

Det er en stigning på 20 procent siden 2016.

Han fortæller, at grunden til stigningen skyldes en kombination af en voldelig udvikling af konflikterne særligt i Afrika, men også i Mellemøsten - og for lidt fokus på det.

Ifølge Jakob Eilsøe Mikkelsen er der kun midler til at lave ti procent af det nødvendige nødhjælpsarbejde, som FN har estimeret.

- Det er klart, at når vi ikke kan bringe livsvigtig medicin og ernæringsrig mad til de her børn, så er der ikke noget til dem. Så er risikoen for, at flere dør selvfølgelig tilsvarende højere, siger han.

Hvis flere børn skal reddes, handler det ifølge Red Barnet om flere penge og at sikre adgangen til humanitært nødhjælpsarbejde.

Der skal lægges pres på grupper og regeringssoldater, der nogle steder forhindre nødhjælp i at komme frem, påpeger han.

- På længere sigt handler det om at skabe fred og udvikling, have ordentlige sundhedssystemer og muligheder for at folk kan dyrke egen mad og klare sig selv, fortæller han.

To ud af tre af børnene vil som situationen ser ud nu ikke få behandling, vurderer Red Barnet. Ud af disse vil 590.000 som følge heraf dø inden årets udgang.

Størstedelen bor i Den Demokratiske Republik Congo, DRCongo, hvor endnu et ebolaudbrud brød ud for nylig.

Foruden DRCongo indgår Sudan, Afghanistan, Yemen, Somalia, Sydsudan, Syrien, Nigeria, Den Centralafrikanske Republik og Irak i undersøgelsen.

