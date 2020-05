Et ægte arkitektonisk mysterium synes langt om længe at have fundet sin løsning.

Det drejer sig om en af verdens bedst kendte katedraler, som findes i den italienske storby Firenze, Santa Maria del Fiore.

I århundreder har viden om, hvordan den imponerende kuppel på katedralen er blevet konstrueret været gået i glemmebogen.

Men nu har et forskerhold bestående af italienske og amerikanske forskere langt om længe afdækket, hvordan arkitekten Filippo Brunelleschi formåede at bygge den imponerende kuppel helt uden at bruge et stillads.

Allerede omkring år 1367 stod grundkatedralen færdig i Firenze. Men der manglede noget til at krone værket: kuplen.

Derfor blev der i 1421 udskrevet en arkitektkonkurrence, som netop Filippo Brunelleschi vandt sammen med Lorenzo Ghiberti. Førstnævnte endte dog med at stå bag selve konstruktionen af det på tidspunktet revolutionerende bygningsværk.

Tidligere kupler på kirker var blevet bygget med tunge sten hele vejen igennem. Det betød, at der skulle bruges stilladser i arbejdet. Og netop i forbindelse med opførelsen af kuplen på katedralen i Firenze var det på grund af størrelsen svært at have med at gøre.

Og derfor vandt Brunelleschi konkurrencen om at designe og bygge den sidenhen verdensberømte katedrals kuppel.

Den berømte kuppel set helt tæt på. Foto: CLAUDIO GIOVANNINI Vis mere Den berømte kuppel set helt tæt på. Foto: CLAUDIO GIOVANNINI

Og hvad var det så præcis i Brunelleschis og Ghibertis design, som var så genialt og revolutionerende?

Det var selve designet i murerarbejdet.

Brunelleschi byggede det nemlig op på en måde, så de bærende og tungere sten i murerarbejdet blev opbygget i et sildebensdesign.

Dermed kunne man placere lettere sten udenfor sildebenene, hvilket betød, at kuplen blev markant lettere og dermed mulig at mure op uden brug af stillads.

Sådan opbyggede Brunelleschi kuplen på katedralen i Firenze. De lilla sten er de tungere og bærende sten i kuplen. Dermed kunne de andre sten være lettere, hvorved kuplen blev markant lettere, end andre kupler. Vis mere Sådan opbyggede Brunelleschi kuplen på katedralen i Firenze. De lilla sten er de tungere og bærende sten i kuplen. Dermed kunne de andre sten være lettere, hvorved kuplen blev markant lettere, end andre kupler.

Da kuplen stod færdig 14 år efter i 1434 var den verdens største. Det var en titel, der beholdt i over 400 år.

»Den nye forskning viser, at det er sådan et slags sildebens-net i murværket, der holder hele konstruktionen. Og det gør, at de sten, han placerer udenfor “nettet”, kan være langt lettere, fordi de ikke skal bære noget,« forklarer Martin Wangsgaard Jürgensen.

Han arbejder til dagligt på Nationalmuseet, hvor han forsker i danske kirkers konstruktion.

Det færdige design i Firenzes katedral blev ved pomp og pragt indviet af Pave Eugenius 4. 25. marts 1436 og har siden modstået jordskælv og direkte lynnedslag.