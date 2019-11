Kort før helligdag er et område i Texas i USA blevet evakueret efter en brand på et kemikalieanlæg.

12 timer efter flere eksplosioner på et anlæg i byen Port Neches i den østlige del af delstaten Texas i USA har myndighederne evakueret de 60.000 indbyggere, der bor i en seks kilometers radius af anlægget.

Anlægget arbejder med kemikalier, der udvides fra råolie, og har været i brand siden eksplosionen. Evakueringen kommer kort før den amerikanske højtid thanksgiving.

Tre personer kom til skade under den første eksplosion. Siden da er der sket endnu en eksplosion, mens brandfolk arbejdede på at tæmme flammerne.

Det fik i første omgang myndighederne til at evakuere alle i en radius af 800 meter fra anlægget. Siden blev evakueringszonen udvidet til 6,4 kilometer.

Hvis zonen vokser med yderligere nogle kilometer, omfatter den også indbyggere i den større by Beaumont, der har over 100.000 indbyggere.

Anlægget, der ejes af TPC Group, ligger næsten ud til Den Mexicanske Golf i den mindre by Port Neches nær delstatsgrænsen til Louisiana.

Peyton Keith, der er talsmand for TPC Group, oplyser, at brandmændene har besluttet at lade branden brænde ud og koncentrere sig om, at flammerne ikke spredes.

- Vi kan ikke sige noget om årsagen til hændelsen eller omfanget af skader, oplyser TPC Group.

Anlægget beskæftiger 175 ansatte og 50 kontraktansatte.

Det er den fjerde større brand i Texas i år på et anlæg, der arbejder med kemikalier fra råolie - petrokemikalier.

I marts stod et kemisk anlæg uden for Houston i brand i dagevis, og måneden efter blev en medarbejder dræbt og en anden kvæstet på et andet anlæg nær Houston.

I juli kom 37 mennesker til skade under en brand på et kemisk anlæg i Baytown, Texas, tilhørende Exxon Mobil Corp.

/ritzau/Reuters