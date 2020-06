Står det til Black Lives Matter-demonstranter i England, skal 60 statuer hurtigst muligt fjernes.

For skulpturerne af de historiske personer ‘fejrer slaveri og racisme', lyder det fra demonstranterne, mens foreløbigt to statuer allerede er fortid.

Tirsdag aften var en stor skare af demonstranter forsamlet ved Oriel College ved Oxford Universitet med krav om, at en statue af imperialisten Cecil Rhodes, der grundlagde det nuværende Zimbabwe, skal tages ned.

Det sker samme dag, som aktivister ifølge Daily Mail har identificeret 60 statuer fordelt over hele Storbritannien, som ifølge dem bør fjernes fra offentligheden.

Massevis af demonstranter viser her deres utilfredshed med statuen af Cecil Rhodes. Foto: WILL OLIVER Vis mere Massevis af demonstranter viser her deres utilfredshed med statuen af Cecil Rhodes. Foto: WILL OLIVER

Ved demonstrationen i Oxford satte de fremmødte sig på knæ i otte minutter og 46 sekunder i en symbolsk handling, der afspejler den tid, som den amerikanske mand, George Floyd, lå med en hvid betjents knæ på halsen, hvilket medførte hans død.

Få timer inden demonstrationen blev Oriel College opfordret af byrådet i Oxford til at ansøge om lov til at fjerne statuen af Cecil Rhodes, fordi statuen er ‘uforenelig med byens engagement mod racisme.’

Tirsdag eftermiddag gav Museum of London efter for presset fra Black Lives Matter-bevægelsen og fjernede en statue af plantage- og slaveejer, Robert Milligan.

Den store bronzestatue har indtil i dag stået ude foran museet.

En statue af Robert Milligan bliver fjernet fra Museum of London. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere En statue af Robert Milligan bliver fjernet fra Museum of London. Foto: JOHN SIBLEY

Robert Milligan var en anerkendt vestindisk købmand, slaveholder og grundlægger af Londons globale handelsbørs, West India Docks.

Forud for kravene om at få fjernet de 60 historiske monumenter, blev en statue af slavehandleren Edward Colston væltet søndag.

Demonstranter i byen Bristol tog sagen i egen hånd og smed statuen i en flod i byen.

Londons borgmester har ifølge BBC sagt, at byen nu skal gennemgå alle statuer samt vejnavne for en vurdering af, om der er forbindelser til tidligere tiders slaveri. Hvis der er det, skal de fjernes.