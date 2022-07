Lyt til artiklen

En 60-årig amerikansk mand fra staten Indiana beskyldes for at have savet sin afdøde veninde over med en kædesav.

Den mærkværdige hændelse foregik, efter parret havde røget metamfetamin – med det resultat at kvinden gik hen og døde.

Resterne af kvinden puttede han i nogle plastikposer, efter han havde parteret hendes krop. Det skriver Sky News.

Manden, der hedder Edward Bagwell ringede til en ven, efter at have brugt kædesaven. Han fortalte hende, at han havde savet venindens ben over, efter at han fandt ud af, at hun var død.

Det står i den erklæring, som avisen Lafayette Journal & Courier skriver om.

Edward Bagwell fortalte politiets efterforskere at han, og den 61-årige Rita Spigner, havde røget metamfetamin inde i huset den 18 juni.

Forbavsende nok var han stadig høj, da politiet interviewede ham tidligt om morgenen den 4. juli. Det står der i hvert fald i erklæringen.

Han brugte en elektrisk kædesav til at skære benene væk fra kroppen og gemme dem i en plastikpose. Hendes krop blev puttet i en anden pose.

Begge poser blev fundet i Bagwells hjem af politiet.

Obduktionen afslørede at Spigner var død af hjerteproblemer.

Edward Bagwell er blevet sigtet for usømmelig omgang med lig – og for ikke at have underrettet myndighederne om de jordiske rester.