Lørdag eftermiddag var en 60-årig mand på vej på museum, da han fik at vide, at hans medlemskab var blevet inddraget.

Og det fik ham til at se rødt.

Manden, der ville ind på museet MoMA i New York, hoppede ind over disken og stak en kvindelig og en mandlig ansat med en kniv flere gange, skriver New York Times.

Efter knivstikkeriet blev hele bygningen evakueret, da politiet mente, at den 60-årige mand gemte sig derinde.

Overvågningsbilleder viste dog senere, at han havde forladt stedet med det samme.

Manden, der i forvejen var kendt af politiet, havde dagen forinden fået inddraget sit museumsmedlemskab på grund af to episoder, hvor han havde skabt uorden på museet.

Han var stamgæst, så de ansatte genkendte ham med det samme, da han stod foran disken igen lørdag og ville ind.

Begge ansatte, der blev stukket af manden, var 24 år.

we were evacuated at the MoMa, two people were stabbed pic.twitter.com/vRAFOOoxMR — Natalie Palacios (@nattpalaci) March 12, 2022

Den kvindelige ansatte blev stukket to gange i ryggen og en gang i nakken, har politiet i New York oplyst. Den mandlige ansatte blev stukket i kravebenet. Begge er uden for livsfare.

John Miller, vicekommissær for efterretning og terrorbekæmpelse ved politiet i New York, har fortalt, at manden i forvejen var i gang med at blive undersøgt af politiet i forbindelse med to tidligere hændelser i byen. Hvilke hændelser ville han ikke komme ind på men kunne sige, at manden ikke havde været arresteret før.

Manden, der på overvågningen blev set forlade bygningen, bliver stadig eftersøgt af politiet.

Museet har valgt at holde lukket søndag, meddelte MoMA sent lørdag.