Efter en bytur i Londons natteliv i marts 2008 blev den 23-årige normand Martine Vik Magnussen voldtaget og dræbt. Og nu, 14 år efter, er en 60-årig kvinde anholdt i sagen.

Tilbage i 2008 havde Martine Vik Magnussen netop fejret, at hun havde overstået sine eksamener ved Regent's Business School i London.

Efter en festlig aften og nat tog hun med sin medstuderende, rigmandssønnen Farouk Abdulhak, hjem i hans lejlighed.

Men hun fik aldrig muligheden for at tage derfra igen.

Farouk Abdulhak er eftersøgt for drabet på Martine Vik Magnussen. Foto: Metropolitan Police Vis mere Farouk Abdulhak er eftersøgt for drabet på Martine Vik Magnussen. Foto: Metropolitan Police

Sidenhen viste det sig, at Martine Vik Magnussen var endt i 'et alvorligt slagsmål' med Adbulhak. Et slagsmål som udviklede sig fatalt.

»Martine Vik Magnussen var – viste obduktionen – 'brutalt voldtaget' og derefter kvalt,« har Berlingske skrevet om sagen.

Farouk Abdulhak slæbte liget ned i et kælderrum i lejlighedskomplekset, hvor han gemte den 23-årige under en bunke affald, og derfra handlede han hurtigt.

For det lykkedes ham at komme på et fly fra London Heathrow til Kairo, hvor faren, milliardæren Shaher Abdulhak, fik ham videre til hjemlandet Yemen, og hvor han stadig befinder sig i dag.

I forbindelse med drabet på Martine Vik Magnussen skulle en kvinde have hjulpet Farouk Abdulhak.

Det er netop kommet frem 8. marts i år, hvor en 60-årig kvinde er blevet anholdt på en adresse i Westminster i London og varetægtsfængslet, mistænkt for at hjælpe til. Det skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Men hvordan kvinden skulle have assisteret Abdulhak, oplyser politiet ikke.

»Det er en stor, stor udvikling i forhold til at øge presset mod Farouk (gerningsmanden, red.) og Houthi-bevægelsen, som beskytter ham i Yemen. Dette kan være et stort skridt i retningen af at få ham udleveret til London,« siger advokat og leder af Martine-stiftelsen, Patrick Lundevall-Unger, til norske VG.

Farouk Abdulhak er eftersøgt af de britiske og norske myndigheder, men Yemen har ikke en udleveringsaftale med nogle af landene.

I februar 2020 behandlede det norske storting sagen, hvor et stortingsmedlem krævede, at nogen blev stillet til ansvar for, at der ikke var sket en videre udvikling i sagen.

Hertil svarede den daværende norske udenrigsminister, Ina Marie Eriksen Søreide, at hun havde stor forståelse for frustrationen, som Martine Vik Magnussens familie måtte føle.

I svaret skrev hun videre, at hun havde været i Mellemøsten for at diskutere sagen med udenrigsministeren i Yemen.

»Tilbagemeldingen fra Yemens udenrigsminister er, at de har stor forståelse for familiens behov for en afslutning af sagen, men at borgerkrigen, som er i landet, gør det meget svært.«

Søreide opfordrede udenrigsministeren i Yemen til at have en dialog med de britiske myndigheder om sagen.

I 2022 er der så kommet nyt i sagen, nu hvor en 60-årig kvinde er anholdt for at hjælpe den formodede gerningsmand.