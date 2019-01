Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Ny rapport: Offentligt ansatte har højere sygefravær

Ansatte i det offentlige har i gennemsnit flere sygedage end ansatte i den private sektor. I gennemsnit havde ansatte i landets kommuner i 2017 12,8 sygedage, mens de privatansatte kun havde 6,8 dage i løbet af året. Det skriver Berlingske.

Butikker sælger 20 millioner færre cigaretter efter tiltag

I 2018 blev der langet 20 millioner færre cigaretter over disken i Netto, Føtex og Bilka. Dermed konkluderer Salling Group, at tiltaget med at gemme tobak af vejen i butikkerne har virket. - Det er virkelig overraskende og positivt, siger Per Bank, der er administrerende direktør i Salling Group.

2018 var et farligere år for flyrejsende end foregående år

2018 var et farligere år end 2017 for mennesker verden over, der valgte at stige om bord på et kommercielt passagerfly. 500 mennesker døde i flystyrt eller ulykker forbundet med flyrejser i 2018. Det er en markant stigning i forhold til året før, viser opgørelse.

Netflix fjerner satireprogram efter klage fra Saudi-Arabien

Streaminggiganten Netflix har fjernet en episode af et satireshow, der er kritisk over for Saudi-Arabien. Det sker på direkte opfordring fra kongedømmet. Saudi-Arabien mener, at en bestemt episode af programmet "Patriot Act med Hasan Minhaj" "krænker kongedømmets lov om cyberkriminalitet".

Indien skrotter britiske navne på tre øer

Indiens premierminister, Narendra Modi, har givet tre øer i øgrupperne Andamanerne og Nicobarerne nye navne. De har hidtil haft britiske koloninavne, men ændres nu for at distancere sig fra to århundreders britisk kolonistyre, skriver Daily Telegraph.

Antallet af drab i Chicago faldt med 100 i 2018

Den amerikanske millionby Chicago var også i 2018 et af de mest voldelige steder i USA. Foreløbige tal viser, at der fra den første januar 2018 til den 31. december 2018 blev dræbt 561 personer i storbyen. I 2017 blev der dræbt 660 mennesker.

