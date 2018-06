Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

Førstedames jakke tager opmærksomheden

USA's førstedame Melania Trumps overtøj stjal opmærksomheden, da hun torsdag var på vej til et besøg hos migrantbørn i Texas. Hun var således iklædt en jakke med påskriften: 'Jeg er virkelig ligeglad, er du?' (oversat fra: 'I really don't care, do you?').

EU's hævntold mod USA træder i kraft

EU's nye told på en række amerikanske varer som Levi's-jeans, bourbon og Harley Davidson-motorcykler trådte i kraft klokken 00 natten til fredag. Det fremgår af EU's officielle journaler.

DF afviser forslag om asylbehandling uden for Europas grænser

Flere EU-lande bakker op om et forslag om at oprette centre uden for Europa, hvor asylansøgere kan få behandlet deres ansøgninger. Men Dansk Folkeparti synes på ingen måde, at det er en god idé, skriver Berlingske.

Danmark kalder til klimakrig mod EU's bilindustri

Den europæiske bilindustri har været for sløv til at tage klimakampen alvorligt. Men det skal være slut nu. Den danske regering vil indføre hårde krav til bilbranchen, som nu skal producere biler, der udleder markant mindre CO2. Det skriver Politiken.

UNHCR: 220 migranter er druknet ud for Libyens kyst

Omkring 220 migranter er druknet ud for Libyens kyst de seneste dage. Det oplyser FN's flygtningeorgan, UNHCR. UNHCR opfordrer til at optrappe redningsindsatsen på havet, og både private skibe og handelsskibe bør inddrages.

Paven opfordrer lande til at velkomme flere flygtninge

Pave Frans opfordrer verdens lande til at tage imod så mange flygtninge, som de kan integrere i deres samfund. Det fortalte han journalister på et pressemøde på sit fly på vej tilbage mod Rom efter et besøg i Schweiz.

Dagens avisforsider

Berlingske

Stadig flere EU-lande bakker op om at eksportere behandlingen af asylsager ud af EU. Dansk Folkeparti frygter, at centrenes fysiske nærhed vil få langt flere til at søge asyl og afviser derfor flygtningeforslag fra Det Europæiske Råd.

B.T.

De danske spillere var meget frustrerede efter det VAR-dømte straffespark, der sikrede Australien et point. Men frustrationen gik også på, at dommeren Antonio Mateu overså et klokkeklart frispark til Danmark.

Børsen

Danske pensionskassers begrænsede investeringer i potentielle kometer er med til at bremse væksten og tvinge danske selskaber udenlands, lyder advarslen fra flere sider. Det hæmmer skabelsen af den næste milliardsucces.

Ekstra Bladet

Siden Bandidos MC kom til Danmark for 25 år siden, er medlemmer af rygmærkeklubben blevet idømt mindst 642 års fængsel. Motorcykelklubben afviser fortsat, at Bandidos som organisation er kriminel.

Information

En større del af handicappede børn skifter fra privatskole til folkeskole end børn uden handicap. De mange skoleskift er bekymrende, lyder det fra Institut for Menneskerettigheder.

Jyllands-Posten

I 11. time af forhandlingerne om et nyt medieforlig afviser Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, regeringens planer om et delvist salg af TV2. Han kalder TV 2 en ”succes”, som han ikke kan se fordelene ved at sælge.

Kristeligt Dagblad

Få danskere ønsker at indføre toiletter for personer, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde, og langt de fleste mener, at vi tager tilpas eller for mange hensyn til kønsminoriteter. Det viser ny undersøgelse.

Politiken

Regeringspartierne Venstre og Liberal Alliance kaster sig ud i en strid om uddannelsespolitik. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) beskylder borgerlige politikere for at have ligget under for rød uddannelsespolitik.

