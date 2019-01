Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

EU-opbakning i Danmark er historisk stor

Et klart flertal afviser muligheden for, at Danmark skal følge i briternes fodspor ud af EU. Forud for EU-parlamentsvalget i maj er der en historisk stor opbakning til EU. Det viser en ny måling, skriver Berlingske. Målingen viser, at to ud af tre danskere i dag bakker op om EU.

Antal drab i New York er det laveste i knap 70 år

Drabsraten i USA's største by, New York, er faldet til det laveste niveau i næsten 70 år. Det viser tal offentliggjort torsdag. Byen registrerede 289 drab i 2018.

Repræsentanternes Hus forsøger igen at løse budgetstrid

Et flertal i Repræsentanternes Hus i USA har natten til fredag dansk tid godkendt et nyt midlertidigt budget for den amerikanske grænsesikkerhed for at slutte nedlukningen af statsapparatet. Men i forslaget er der ikke afsat penge til præsident Donald Trumps grænsemur mod Mexico. Det forventes, at Trump vil nedlægge veto mod pakken, ligesom han har gjort mod lignende beslutninger tidligere.

Apple mister 484 milliarder i værdi på grum børsdag

Torsdag blev den værste børsdag i syv år for den amerikanske teknologigigant Apple. Aktiekursen faldt næsten ti procent efter en nedjustering dagen forinden.

USA og Kina skal mødes for første gang siden våbenhvilen den 1. december. Foto: Jim Watson / Ritzau Scanpix Vis mere USA og Kina skal mødes for første gang siden våbenhvilen den 1. december. Foto: Jim Watson / Ritzau Scanpix

Højesteret skal afgøre om kvinde må fjernes som medmor

Højesteret skal nu tage stilling til, om det binder, når en kvinde melder sig som medmor, hvilket by- og landsretten har fastslået. Sagen handler om et lesbisk par, der i 2017 fik et barn sammen ved hjælp af en sæddonor. Den ene blev biologisk mor til barnet, mens den anden allerede inden befrugtningen registrerede sig som medmor. Men kort barnet blev født, gik de to kvinder fra hinanden. De har derfor begge ønsket, at den ikke-biologiske mor, ikke længere skal være medmor.

USA og Kina skal mødes for første gang siden våbenhvilen

Forhandlere fra USA og Kina skal mødes i næste uge for at drøfte den verserende handelskrig og våbenhvile. Det er første gang siden december, hvor de to landes præsidenter blev enige om ikke at indføre nye handelshindringer i 90 dage. Kina og USA har været i handelskrig siden marts, hvor Trump indførte stigninger på toldsatser i Kina.

