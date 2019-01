Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Første gang i 20 år: Flere danskere ryger

For første gang i 20 år er der sket en signifikant stigning i andelen af danskere, der ryger. Det viser Sundhedsstyrelsens årlige undersøgelse af rygevaner blandt 5017 danskere, skriver Politiken. Kræftens Bekæmpelse kalder udviklingen for "en katastrofe."

Trump frygter at se dum ud ved at genåbne USA's statsapparat

USA’s præsident, Donald Trump, er bange for at blive gjort til grin, hvis han accepterer Demokraternes forslag om at godkende en lovændring, der kan åbne op for det amerikanske statsapparat igen. Afvisningen skyldes, at han ikke "vil se dum ud", fortæller en anonym kilde i Det Hvide Hus til tv-stationen CNN. Det er nu flere uger siden, at det amerikanske statsapparat lukkede ned på grund af uenighed om grænsemuren til Mexico.

Undersøgelse: Danskerne er splittede om ny voldtægtslov

Lidt over halvdelen af danske kvinder over 18 år mener, at sex uden samtykke er voldtægt. Men selvom kvinderne går ind for en samtykkelov i Danmark, så er det knap hver tredje mand, der mener det modsatte, viser en meningsmåling foretaget af Voxmeter på vegne af Amnesty International. Samlet set støtter 49,1 procent af danskerne op om en ny voldtægtslov, viser undersøgelsen.

Leder af De Gule Veste anholdt for ulovlige demonstrationer

En af de centrale ledere af de franske ‘De Gule Veste’ demonstrationer, er blevet anholdt i Paris. Det skriver flere franske medier. Manden, Eric Drouet, anses for at være en af de primære bagmænd bag demonstrationerne, der i ugevis har hørt til voldelige demonstrationer i flere franske byer, hvor tusindevis af vrede borgere har deltaget.

Lunken iPhone-modtagelse svækker Apples salgsforventninger

Den amerikanske teknologigigant Apple har nedjusteret sine forventninger til omsætningen i den første kvartal af 2019, efter efterspørgslen på den nye Iphone XS har været lavere end forventet. Særligt i Kina har købelysten af den nye smartphone været dalende, oplyser firmaets topchef Tim Cook.

Nordkoreas ambassadør i Italien deserterer og søger asyl

Nordkoreas topdiplomat i Italien, Jo Song Gil, er deserteret og søgt om asyl til sig selv og sin familie i landet. Det skriver det sydkoreanske medie Korea JoongAng Daily. Italienske myndigheder har endnu ikke taget stilling til anmodningen, men beskytter ham angiveligt et sikkert sted.

