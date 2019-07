Med over 30 millioner følgere er der penge nok på kistebunden hos 6-årige Youtuber 'Boram' fra Sydkorea.

I hvert fald hvis man skal dømme på pigens seneste køb - en femsals ejendom i hovedstaden Seoul med en pris på over 53 millioner danske kroner.

Hun har købt ejendommen via familieselskabet, som youtuberens' mor og far har sat op på grund af pigens succes på Youtube, skriver CNN.

Boram, som hun hedder på Youtube, har to populære kontoer, hvor hun på den ene af dem deler indhold med anmeldelser af legetøj til over 13 millioner følgere. På hendes video-blog har hun over 17 millioner følgere.

Det er ikke uset, at børn på Youtube kan blive en kæmpe succes, ligesom Boram.

Ifølge Forbes var den højest lønnede Youtuber sidste år 7-årige Ryan Kaji, der sidste år tjente omkring 22 millioner dollars (over 145 millioner danske kroner) via sin youtube kanal, der har næsten 21 millioner følgere.

Børnestjernerne tjener penge ved at have reklamer i deres videoer og ved at indgå partnerskaber med mærker, som de bliver betalt for at promovere i deres indhold.

CNN har forsøgt at få kommenterer om det vilde boligkøb fra Borams repræsentanter, men mediet har ikke fået svar.