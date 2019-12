Julekort til ca. 13 kr. købt i den internationale supermarkedsgigant Tesco viste sig at indeholde meget mere end det klassiske ‘Merry Christmas’.

Inde i kortet lå der et håndskrevet råb om hjælp.

Beskeden, som var forfattet af udenlandske fanger i Shanghai's Qingpu fængsel i Kina, beskrev, hvordan de indsatte bliver tvunget til at arbejde mod deres vilje, og hvordan de nu beder til, at offentligheden alarmerer internationale menneskerettighedsorganisationer.

Ifølge flere britiske medier var det den seksårige skolepige Florence Widdicombe fra det sydlige London, der fandt beskeden, da hun åbnede en pakke med ti velgørenheds-julekort købt i Tesco.

Imens hun selv var i færd med at skrive julehilsner til sine nære, opdagede hun, at der i et af kortene allerede var skrevet en hilsen.

En hilsen, der altså viste sig at være alt andet end julemunter.

Suspenderer samarbejde

De pågældende julekort er produceret af virksomheden ‘Zheijiang Yunguang Printing’, og indtil videre har Tesco indstillet produktionen af julekortene.

Viser det sig, at den kinesiske samarbejdspartner har gjort brug af fængselsarbejde, har de tænkt sig at indstille samarbejdet.

»Vi ville aldrig tillade fængselsarbejde i vores vareforsyningskæde,« lyder det fra Tesco ifølge BBC.

Tag fat i navngiven journalist

I beskeden stod der ordret, at vedkommende, som fandt beskeden, skulle kontakte Peter Humphrey.

En britisk journalist, som selv havde siddet tilbageholdt i Qingpu-fængslet for nogle år siden.

Den hemmelige besked i julekortene puster endnu engang til gløderne i debatten om forholdene i de kinesiske fængsler eller arbejdslejre, som af flere menneskerettighedsorganisationer betegnes som yderst kritisable.

For seksårige Florence var det rystende at finde beskeden, og til BBC fortæller hun, at det virkelig påvirkede hende, da hun forstod, hvad det handlede om:

»Jeg følte mig chokeret,« lyder det fra den lille pige.