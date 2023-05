Han er blevet billedet på Ukraines store sorg.

Seks-årige Mikhail Shulha tog søndag afsked med sin søster Sofia på 11 år, der mistede livet ved et russisk raketangreb på den ukrainske by Uman.

Det skriver Bild.

Mikhail står i sin orange jakke ved siden af sin søsters blomsterbeklædte kiste.

Seksårige Mikhail Shulha græder tungt over tabet af sin søster, der blev dræbt i et russisk raketangreb. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Seksårige Mikhail Shulha græder tungt over tabet af sin søster, der blev dræbt i et russisk raketangreb. Foto: CARLOS BARRIA

Hans tårer får frit løb.

23 mennesker mistede livet ved angrebet fredag. Heraf var seks børn.

Den lokale præst, Fyodor Botsu, er rystet over de grufulde begivenheder.

I sin prædiken sagde han, ifølge Bild, blandt andet:

»Jeg bor lige i nærheden. Jeg kendte de fleste af børnene. Nogle af dem har jeg kendt, siden de var helt små. Jeg har personligt døbt dem i denne kirke. Jeg har selv børn, så jeg føler med alle, der har mistet.«

Mikhal Shula er med til begravelsen af sin 11-årige søster, Sofa, der mistede livet ved et russisk raketangreb. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Mikhal Shula er med til begravelsen af sin 11-årige søster, Sofa, der mistede livet ved et russisk raketangreb. Foto: CARLOS BARRIA

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har været ude at fordømme angrebene, og han vil have russerne straffet.

»Det er ikke kun befalingsmændene, der er mordere og terrorister. Det er I allesammen! Og I skal allesammen straffes,« sagde han i en tv-tale lørdag, hvor han flere gange henvendte sig direkte til russerne.

Zelenskyj gjorde sig endnu en gang til talsmand for at oprette en krigsforbryderdomstol i stil med den, der blev oprettet i Nürnberg efter Anden Verdenskrig.