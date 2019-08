En blot seks-årig dreng kæmper for sit liv efter et fald fra 10. etage. En 17-årig ung mand er blevet anholdt for drabsforsøg.

Faldet skete ved museet Tate Modern i London.

Det 6-årige barn faldt fra 10. sal, hvor museet har en udkigsplatform. Britisk politi fik anmeldelsen søndag klokken 14.40, skriver de i en pressemeddelelse.

Drengen landede ifølge det britiske politi på et fem etager-højt tag, som også er en del af museet.

The helicopter has left but we're still being advised not to leave by staff. #TateModern pic.twitter.com/Vi13KZpvLL — Ms O'Mahuncy (@dot_to_dot) August 4, 2019

Umiddelbart efter anmeldelsen var både politi, ambulancer og helikopter til stede for at hjælpe til med behandlingen af drengen.

Den 6-årige dreng blev fløjet til hospitalet i helikopter og kæmper lige nu for sit liv. Drengens tilstand betegnes som kritisk.

Politiet i London har efter faldet anholdt en 17-årig ung mand og sigtet ham for drabsforsøg.

Anholdelsen er sket efter undersøgelser af udkigsplatformen på 10. sal. Samtidig har flere vidner bidraget med informationer af, hvad der skete.

Politiet var massivt til stede efter faldet i London. Foto: DANIEL SORABJI Vis mere Politiet var massivt til stede efter faldet i London. Foto: DANIEL SORABJI

Ifølge det britiske politi er der intet, som tyder på, at den 6-årige og 17-årige kendte hinanden.

Øvrige besøgende hos Tate Modern blev bedt om ikke at forlade stedet, mens dem, der havde i sinde at besøge museet, ikke fik adgang grundet politiets undersøgelser.

Ikke længe efter fik de mange chokerede besøgende dog lov til at forlade museet, som er lukket resten af søndagen.

Ifølge The Guardian var Tate Modern den mest besøgte turistattraktion i Storbritannien med 5,9 millioner besøgende i 2018.