Mandag faldt der dom over en 47-årig familiefar, som i april satte ild til en telefonmast i Kirkby nær den engelske storby Liverpool.

Michael Whitty erkendte i Liverpool Crown Court, at han 5. april brugte optændingsblokke til at sætte ild til udstyrskassen i en telefonmast, som han mente udsender 5G-signaler.

I retten kom det frem, at han gennem længere tid har researchet på forbindelsen mellem 5G-teknologi og coronavirus, og ifølge hans forsvarsadvokat var det en ægte bekymring for ham selv og hans omgivelser, der fik ham til at begå forbrydelsen.

Teorien har gennem noget tid vundet indpas verden over via især sociale medier, men ifølge eksperter er der intet, der taler for, at der skulle være en forbindelse mellem de to ting.

Michael Whitty er far til tre og driver en parkeringsplads ved lufthavnen i Liverpool, men hans velfungerende personlige forhold forhindrede ikke dommeren i at stange en fængselsstraf ud til englænderen.

Det skyldes ikke mindst, at han har 13 tidligere domme for 29 lovovertrædelser, begået mellem 1991 og 2019, som omfatter vold mod en betjent, ulovlig våbenbesiddelse og vold. Han afsonede stadig samfundstjeneste, da ildspåsættelsen fandt sted, skriver Liverpool Echo.

Ifølge Vodafone, som ejer masten, forårsagede branden skader for op mod 126.000 kroner, og det tog 11 dage at få den op at køre igen. I mellemtiden havde mange beboere i Kirkby ingen eller ringe dækning på deres mobiltelefoner.

5G-skeptikere har længe huseret både i udlandet og i Danmark, hvor de står bag utallige demonstrationer mod den planlagte omlægning fra 4G til 5G-dækning.