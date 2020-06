Ifølge lokale kilder har Islamisk Stat i den Vestafrikanske Provins angrebet en landsby i Nigeria.

Mindst 59 mennesker er dræbt i et angreb på en landsby i det nordøstlige Nigeria.

Det oplyser lokale myndigheder.

Det er angrebsmænd fra Islamisk Stat i den Vestafrikanske Provins (Iswap), som har angrebet landsbyen Gubio i delstaten Borno.

Aktionen har resulteret i, at 59 lokale er døde, meddeler den lokale militschef Babakura Kolo.

Dødstallet bekræftes af en anden person tilknyttet en milits og en lokal leder, skriver nyhedsbureauet.

Iswap, som blev udskilt fra Boko Haram i 2016, fokuserer på at angribe militær, men er også blev beskyldt for i højere grad at angribe civile.

/ritzau/AFP